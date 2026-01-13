Schnee und Eis verstopfen in Plauen Straßeneinläufe: Probleme mit Abfluss von Tauwasser

Plauen
Die Straßenaufsicht ist seit dem Morgen auf Plauener Straßen im Einsatz. Doch auch Haus- und Grundstückseigentümer können helfen.
Vor den Tücken des einsetzenden Tauwetters haben am Dienstag sowohl die Plauener Stadtverwaltung als auch das Landratsamt gewarnt. Grund: Aufgrund der gestiegenen Temperaturen und des Regens fließt aktuell vermehrt Wasser die Straßen entlang. Schnee und Eis verstopfen die Straßeneinläufe, sodass das Wasser nicht oder nur schlecht abfließen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.