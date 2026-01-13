Schnee und Eis verstopfen in Plauen Straßeneinläufe: Probleme mit Abfluss von Tauwasser

Die Straßenaufsicht ist seit dem Morgen auf Plauener Straßen im Einsatz. Doch auch Haus- und Grundstückseigentümer können helfen.

Vor den Tücken des einsetzenden Tauwetters haben am Dienstag sowohl die Plauener Stadtverwaltung als auch das Landratsamt gewarnt. Grund: Aufgrund der gestiegenen Temperaturen und des Regens fließt aktuell vermehrt Wasser die Straßen entlang. Schnee und Eis verstopfen die Straßeneinläufe, sodass das Wasser nicht oder nur schlecht abfließen...