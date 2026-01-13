Vogtlandkreis warnt vor Gefahren des einsetzenden Tauwetters: Was Bürger jetzt beachten sollten

Reichenbach
In vielen Teilen des Vogtlandes hat am Dienstag Tauwetter eingesetzt. Neue Gefahren lauern.
Vor den Tücken des einsetzenden Tauwetters hat am Dienstag das vogtländische Landratsamt gewarnt. Eisflächen auf Talsperren, Seen und Flüssen sollten nicht betreten werden. „Eis wirkt oft tragfähig, kann aber durch Strömungen, Zuläufe und schwankende Wasserstände plötzlich brechen“, heißt es. Darauf macht auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.