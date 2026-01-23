MENÜ
Die Polizei löschte einen Brand in Plauen.
Die Polizei löschte einen Brand in Plauen.
Plauen
Schneller als die Flammen: Polizei verhindert in Plauen Schlimmeres
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Balkon in Haselbrunn stand in Flammen, doch die Polizei griff schnell ein. Der Schaden blieb überschaubar. Was ist geschehen?

Ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Geibelstraße hat im Plauener Ortsteil Haselbrunn für Aufregung gesorgt. Laut Polizeiangaben waren am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, auf dem Balkon verschiedene Gegenstände in Brand geraten. Zur Ursache des Feuers wurden zunächst noch keine Angaben gemacht. Zum Ort des...
