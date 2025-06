Schockanrufe im Vogtland: Polizei sucht Telefonbetrüger

Zwei Vogtländerinnen haben am Dienstag fünfstellige Summen an Betrüger verloren, die sie mit Schocknachrichten überrumpelten.

Vogtland. Telefonbetrüger waren am Dienstag im Vogtlandkreis aktiv, und laut Polizeisprecher Enrico Liebold gelang es ihnen, von zwei älteren Frauen höhere Geldbeträge übergeben zu bekommen. In mindestens neun Fällen riefen am Nachmittag Unbekannte bei älteren Vogtländern an und gaben vor, dass Angehörige tödliche Verkehrsunfälle verursacht hätten. Nun müsse eine Kaution gezahlt werden, um eine Haft zu vermeiden.

In einem Fall riefen sie eine Vogtländerin an. Die Frau übergab den Unbekannten nach dem Schockanruf auf einem Parkplatz an einem Ärztehaus an der Burgstraße in Plauen einen fünfstelligen Betrag. Ein unbekannter Täter wurde von der Betrogenen als schlank, circa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben.

Geldübergabe in Lengenfeld

In einem zweiten Fall übergab eine Vogtländerin nach einem Schockanruf Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Wert. Das verhängnisvolle Treffen fand in Lengenfeld an der Tischendorfstraße 9 statt. Die Vogtländerin beschrieb den Unbekannten als asiatisch aussehend, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und schlank. Zudem soll der Unbekannte eine Brille und ein Basecap getragen haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die womöglich rund um die Geldübergaben Beobachtungen gemacht haben, die zu den Tätern führen. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480