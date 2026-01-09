„Schön, dass es endlich losgegangen ist“: Besucheransturm im Sportforum Vogtland – wann kommen Kletterturm und Videowürfel?

Plauen
Viele Neugierige hatten sich Freitagnachmittag aufgemacht, um die Halle am Lessing-Gymnasium zu begutachten. Es gab jede Menge Lob. Was sich manche aber für die Zukunft des modernen Baus wünschen.
Noch ist dort, wo der Alpenverein im neuen Sportforum Vogtland später einmal hoch hinaus will, ein gigantisches, von Beton ummanteltes Loch. Doch die Teile für den 14 Meter langen Kletterturm seien schon bestellt worden. Vermutlich noch im ersten Quartal könne die Installation der Fläche zum Indoor-Klettern beginnen, so Harald Haupt von der...
