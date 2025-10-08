Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schreie in der Plauener Innenstadt: Mann wird auf der Straße festgesetzt – Polizei rückt an

Am Mittwochvormittag ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Plauen gekommen.
Am Mittwochvormittag ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Plauen gekommen.
Am Mittwochvormittag ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Plauen gekommen.
Am Mittwochvormittag ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Plauen gekommen. Bild: Claudia Bodenschatz
Plauen
Schreie in der Plauener Innenstadt: Mann wird auf der Straße festgesetzt – Polizei rückt an
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Vorfall am Mittwochvormittag an der Forststraße erregte Aufsehen. Zwischenzeitlich waren zehn Einsatzkräfte vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr nahe dem Plauener Postplatz gegeben. Mehrere Personen fixierten zunächst einen Mann an der Forststraße auf dem Boden. Der Zwischenfall sorgte für viel Aufmerksamkeit, denn der Mann schrie lautstark. Zahlreiche Menschen verfolgten das undurchsichtige Geschehen.
