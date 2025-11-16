Schüler im Vogtland mit hohem Förderbedarf: Schule in Plauen platzt aus allen Nähten

Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen muss dringend saniert und ausgebaut werden. Doch dafür fehlt derzeit das Geld. Wie kann die Schule entlastet werden?

Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen, soll ausgebaut und saniert werden. Wann es losgehen kann, ist aber unklar. Bürgermeister Tobias Kämpf (CDU) berichtete in der jüngsten Sitzung des städtischen Bildungs- und Sozialausschusses, dass es aktuell keine Fördermittel für den Schulausbau gibt.