  • Schüler im Vogtland mit hohem Förderbedarf: Schule in Plauen platzt aus allen Nähten

Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen soll ausgebaut werden.
Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen soll ausgebaut werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Schüler im Vogtland mit hohem Förderbedarf: Schule in Plauen platzt aus allen Nähten
Von Bernd Jubelt
Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen muss dringend saniert und ausgebaut werden. Doch dafür fehlt derzeit das Geld. Wie kann die Schule entlastet werden?

Die Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen, soll ausgebaut und saniert werden. Wann es losgehen kann, ist aber unklar. Bürgermeister Tobias Kämpf (CDU) berichtete in der jüngsten Sitzung des städtischen Bildungs- und Sozialausschusses, dass es aktuell keine Fördermittel für den Schulausbau gibt.
17:33 Uhr
2 min.
Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt
Führt die Darts-Weltrangliste erstmals an: Luke Littler.
Der jüngste Weltmeister im Darts-Sport war er schon. Nun hat Luke Littler auch zum ersten Mal Platz eins in der Weltrangliste übernommen.
28.09.2025
3 min.
Start frei! Warum Plauener Schüler jetzt 20 Minuten lang für einen guten Zweck laufen wollen
Vor dem Spendenlauf sind alle happy. In der Mitte: Tobias Krebs (l.), Klassenlehrer der 6 a, und Praktikant Toni Wunderlich.
Am Käthe-Kollwitz-Lernförderzentrum in Reusa geht es sportlich zu. Deshalb soll es dort jetzt ein besonderes Event geben. Sportlehrer Tobias Krebs bereitet es mit vor.
Sabine Schott
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
17:05 Uhr
3 min.
Drogen, Glücksspiel und der Griff zur Flasche: Wie die Stadt Plauen besser vorbeugen will
Alkoholsucht kann schon im Jugendalter beginnen. Unter anderem hier will das neue Suchtpräventionsprogramm der Stadt Plauen ansetzen.
Sozialbürgermeister Tobias Kämpf sagte bei Amtsantritt, auch in die dunklen Ecken der Stadt zu schauen. Nun will Plauen bei der Suchtprävention nachschärfen. Wie sieht die Strategie aus?
Bernd Jubelt
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
Mehr Artikel