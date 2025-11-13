Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schwerer sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Urteil gegen Plauener Paar ist rechtskräftig

Vor dem Landgericht Zwickau hatte sich das Paar wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten müssen.
Vor dem Landgericht Zwickau hatte sich das Paar wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten müssen.
Plauen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 40 Jahre alter Plauener und seine Verlobte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie sich an ihren eigenen Kindern vergangen hatten. Beide müssen nun ihre Strafen antreten.

Das Urteil im Missbrauchsfall gegen ein Plauener Paar ist rechtskräftig. Demnach müssen der 40 Jahre alte Mann und seine 30 Jahre alte Partnerin ihre Haftstrafen antreten.
