Schwerer sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Urteil gegen Plauener Paar ist rechtskräftig

Ein 40 Jahre alter Plauener und seine Verlobte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie sich an ihren eigenen Kindern vergangen hatten. Beide müssen nun ihre Strafen antreten.

Das Urteil im Missbrauchsfall gegen ein Plauener Paar ist rechtskräftig. Demnach müssen der 40 Jahre alte Mann und seine 30 Jahre alte Partnerin ihre Haftstrafen antreten.