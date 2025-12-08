Schwerer Unfall am Einkaufszentrum Plauen-Park

Plauen
Am Montagnachmittag ist ein Fahrzeug im Norden von Plauen eine Böschung hinabgestürzt. Was bisher bekannt ist.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag nahe dem Einkaufszentrum Plauen-Park ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Auto gegen 14.30 Uhr auf der Pausaer Straße am Toom-Baumarkt einen Zaun durchbrochen, war eine Böschung hinabgestürzt und dort liegengeblieben. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Mercedes befreien....
