Schwerer Unfall am Einkaufszentrum Plauen-Park

Am Montagnachmittag ist ein Fahrzeug im Norden von Plauen eine Böschung hinabgestürzt. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag nahe dem Einkaufszentrum Plauen-Park ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Auto gegen 14.30 Uhr auf der Pausaer Straße am Toom-Baumarkt einen Zaun durchbrochen, war eine Böschung hinabgestürzt und dort liegengeblieben. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Mercedes befreien....