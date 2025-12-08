Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei dem Unfall durchbrach der Pkw einen Zaun, stürzte anschließend einen Abhang hinab und landete auf dem Gelände eines Baumarktes.
Bei dem Unfall durchbrach der Pkw einen Zaun, stürzte anschließend einen Abhang hinab und landete auf dem Gelände eines Baumarktes. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Schwerer Unfall am Einkaufszentrum Plauen-Park
Von Swen Uhlig
Am Montagnachmittag ist ein Fahrzeug im Norden von Plauen eine Böschung hinabgestürzt. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag nahe dem Einkaufszentrum Plauen-Park ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Auto gegen 14.30 Uhr auf der Pausaer Straße am Toom-Baumarkt einen Zaun durchbrochen, war eine Böschung hinabgestürzt und dort liegengeblieben. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Mercedes befreien....
