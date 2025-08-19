Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Schwitzen für den Firmenlauf in Plauen: Training mit Profi-Marathonläuferin Kristina Hendel

Trainerin Kristina Hendel zeigt, wie sich die Läufer am besten aufwärmen.
Trainerin Kristina Hendel zeigt, wie sich die Läufer am besten aufwärmen. Bild: Ellen Liebner
Schwitzen für den Firmenlauf in Plauen: Training mit Profi-Marathonläuferin Kristina Hendel
In einer Woche steht der größte Firmenlauf des Vogtlands an. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Um gut vorbereitet zu sein, trainieren viele schon vorab. Tipps und Hilfe erhalten sie von Profis – selbst bei größter Hitze.

„Langsam (aber glücklich)“ steht auf Nicole Nordmanns Shirt. Bald will sie mit ihren Kollegen am Firmenlauf Plauen teilnehmen, bis dahin wird sie noch etwas trainieren. Nordmann arbeitet beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Plauen. Die schnellsten wollen sie und ihre Kollegen nicht sein. „Wir wollen uns beweisen, dass wir den Lauf...
