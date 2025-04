Sechs gegen zwei: Störche attackieren nistendes Vogelpaar in Weischlitz – Vogtländerin filmt den Angriff

Sechs Störche haben das Brutpaar in Weischlitz angegriffen. Eine Anwohnerin filmte die Attacke. Was hinter dem Naturschauspiel steckt, und warum es sich wiederholen kann.

„Ich habe gedacht, das werden ja immer mehr.“ Die Aufregung hallt bei Manuela Müller noch nach. Am Mittwoch wurde die Weischlitzerin in ihrem Garten Zeugin eines ungleichen Kampfs: sechs Störche gegen ein brütendes Storchenpaar. Letzteres nistet seit knapp drei Wochen auf dem Gelände der Firma Autobund an der Uferstraße. „Von hier ist...