Seit zwei Jahren ruhende Ärztehaus-Baustelle in Plauen: Oberbürgermeister verkündet überraschende Neuigkeit

Eigentlich sollte an der Neundorfer Straße ein Strahlentherapiezentrum entstehen. Doch der Investor zog sich zurück, seit 2023 tut sich nichts. Das könnte sich nun ändern. Auch weitere Innenstadt-Probleme will das Rathaus anpacken.

Fünf Wochen nach einer Ortsbegehung in der Plauener Innenstadt hat die Stadtverwaltung jetzt Antworten auf einige brennende Bürgeranfragen gegeben. Zu einer Einwohnerversammlung am Montagabend im Ratssaal waren rund 30 Plauener gekommen. Sie diskutierten rege und übten auch Kritik. Diese Innenstadt-Probleme will die Stadtverwaltung unter...