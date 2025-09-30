Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine ältere Frau in Plauen wurde um eine erhebliche Geldsumme gebracht.
Eine ältere Frau in Plauen wurde um eine erhebliche Geldsumme gebracht. Bild: Symbolbild: Monika Skolimowska/dpa
Eine ältere Frau in Plauen wurde um eine erhebliche Geldsumme gebracht.
Eine ältere Frau in Plauen wurde um eine erhebliche Geldsumme gebracht. Bild: Symbolbild: Monika Skolimowska/dpa
Plauen
Seniorin in Plauen um 15.000 Euro betrogen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Betrüger wendeten die so genannte Unfallmasche an. Wie sie dabei vorgingen.

Eine 69-Jährige ist am Freitag, 26. September, in Plauen Opfer eines Betrugs geworden. Sie hat 15.000 Euro an Unbekannte übergeben, so die Polizei. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, ein Angehöriger sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und benötige Geld, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Der Übergabeort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
1 min.
Handschellen klicken in Plauen: 20-Jähriger muss nach Telefonbetrug hinter Gitter
Handschellen klickten in Plauen.
Eine Plauenerin soll per Schockanruf um Geld gebracht werden. Wie die Polizei vorgegangen ist.
Lutz Kirchner
15.09.2025
1 min.
Plauener von angeblichen Buchverkäufern betrogen
Zwei Männer wollten einem Plauener angeblich eine Büchersammlung verkaufen.
Zwei Täter klingelten an der Tür des Seniors. Was sie für einen Trick angewendet haben.
Lutz Kirchner
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel