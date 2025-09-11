Shoppen im Advent ist in Plauen an zwei Sonntagen möglich

Die Stadträte haben beschlossen, dass Händler in der Vorweihnachtszeit auch am Sonntag öffnen dürfen. Wo und wann Plauener die letzten Geschenke kaufen können.

Im schon beinahe vor der Tür stehenden Advent wird es zwei verkaufsoffene Sonntage in Plauen geben. Das haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen. Nur sieben Räte stimmten dagegen.