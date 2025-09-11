Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Plauener shoppen in der Weihnachtszeit noch auf den letzten Drücker.
Viele Plauener shoppen in der Weihnachtszeit noch auf den letzten Drücker. Bild: Fabian Sommer/dpa
Viele Plauener shoppen in der Weihnachtszeit noch auf den letzten Drücker.
Viele Plauener shoppen in der Weihnachtszeit noch auf den letzten Drücker. Bild: Fabian Sommer/dpa
Plauen
Shoppen im Advent ist in Plauen an zwei Sonntagen möglich
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadträte haben beschlossen, dass Händler in der Vorweihnachtszeit auch am Sonntag öffnen dürfen. Wo und wann Plauener die letzten Geschenke kaufen können.

Im schon beinahe vor der Tür stehenden Advent wird es zwei verkaufsoffene Sonntage in Plauen geben. Das haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen. Nur sieben Räte stimmten dagegen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
20.08.2025
4 min.
Erfolgreiche Familiengeschichte: Bei Möbel Biller in Plauen steht die nächste Generation in den Startlöchern
Die Billers vereint: Kirsten Biller, Sohn Michael Biller, Sohn Maximilian Biller und Firmengründer Rainer Biller (von links). Alle vier tragen im Unternehmen Verantwortung.
Vor 35 Jahren hatte Firmengründer Rainer Biller in Plauen seinen Möbelverkauf gestartet. „Es war ein Abenteuer“, sagt er rückblickend. Spannend ist es all die Jahrzehnte geblieben. Denn das Unternehmen musste manche Branchenkrise meistern.
Bernd Jubelt
27.08.2025
2 min.
Stadt Plauen plant in der Vorweihnachtszeit zwei verkaufsoffene Sonntage
In der Adventszeit soll es in Plauen zwei verkaufsoffene Sonntage geben.
Wer auf den letzten Drücker auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, soll in Plauen an zwei Adventssonntagen einkaufen können. Details wurden jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss besprochen.
Bernd Jubelt
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
Mehr Artikel