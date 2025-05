Sichtschutz von Gartenzaun in Plauen abgerissen und gestohlen

Die Polizei berichtet über einen Schaden von etwa 100 Euro und spricht von einem ungewöhnlichen Diebstahl.

Mit ungewöhnlicher Beute sind Diebe am Wochenende in Plauen verschwunden. Darüber hat die Polizei berichtet. Die Täter machten sich in der Nacht von Sonntag, 11. Mai, auf Montag, 12. Mai, im Ortsteil Preißelpöhl an einem Zaun zu schaffen. Mit roher Gewalt rissen sie einen etwa 15 Meter langen Sichtschutz von einem Gartenzaun an der...