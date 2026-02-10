Sie kennen die Stadt wie ihre Westentasche: Zwei Plauener drehen neues Video über ihre Heimat

Plauen
Gerd Budig und Rudolf Helgert sind Hobby-Filmemacher. Jetzt rücken sie Geschichte, Kunst und Natur der Stadt in den Fokus. Vor der Kamera standen dafür auch bekannte Plauener.
Diese Premiere ist eine besondere: Am Donnerstag, 17 Uhr, kommt in der Galerie des Plauener Malzhauses ein neuer Streifen über die größte Kommune im Vogtlandkreis zur Aufführung. Das Video mit dem Titel „Plauen – Mit der Kamera entdeckt“ stammt von den beiden Hobbyfilmern Gerd Budig und Rudolf Helgert. Die beiden Herren sind 84 Jahre alt...
