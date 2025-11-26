Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sie packen für „Leser helfen“ im Vogtland an: Meiser-Azubis stehen bereit auf den Weihnachtsmärkten in Plauen und Oelsnitz

Die Azubis Niklas Dörfel (links) und Leon Wunderlich präsentieren die Schwibbögen.
Die Azubis Niklas Dörfel (links) und Leon Wunderlich präsentieren die Schwibbögen. Bild: Ellen Liebner
Die Azubis Niklas Dörfel (links) und Leon Wunderlich präsentieren die Schwibbögen.
Die Azubis Niklas Dörfel (links) und Leon Wunderlich präsentieren die Schwibbögen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sie packen für „Leser helfen“ im Vogtland an: Meiser-Azubis stehen bereit auf den Weihnachtsmärkten in Plauen und Oelsnitz
Von Hannah Taubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Schwibbögen setzen sich die Meiser-Azubis für den guten Zweck ein. Das dritte Jahr in Folge sammeln sie Spenden. Ob die Einnahmen des vergangenen Jahres noch übertroffen werden können?

Für den guten Zweck: Auf den Weihnachtsmärkten in Plauen und Oelsnitz sammeln die Auszubildenden des Oelsnitzer Metallbauunternehmens Meiser erneut Spenden für die „Freie Presse“-Aktion „Leser helfen“. Die sollen es Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ermöglichen, ihr Leben zu erleichtern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:14 Uhr
2 min.
Korruption: 14 Jahre Haft für Perus Ex-Präsident Vizcarra
Vizcarra wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)
Der frühere Staatschef soll in seiner Zeit als Provinzgouverneur Schmiergelder von Baufirmen angenommen haben. In Peru haben fast alle Präsidenten der jüngeren Vergangenheit Probleme mit der Justiz.
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
16:00 Uhr
2 min.
„Leser helfen“: Azubis von Meiser Vogtland auf dem Weihnachtsmarkt
Voriges Jahr: Erik Danner, Niklas Dörfel und Randy Müller haben für „Leser helfen“ auf dem Oelsnitzer Weihnachtsmarkt verkauft.
Die erste Runde der Verkaufsaktion für den guten Zweck läuft am Mittwoch und Donnerstag in Plauen.
Tino Beyer
15:52 Uhr
1 min.
Der 1. Dezember rückt näher: Endspurt beim Verkauf des Benefiz-Weihnachtskalenders der vogtländischen Rotarier
Das Motiv für den Rotary-Kalender 2025 stammt von einer Schülerin aus Oelsnitz.
Wer sich noch einen Adventsbegleiter für den guten Zweck sichern will, sollte sich beeilen.
unserer Redaktion
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel