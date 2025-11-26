Sie packen für „Leser helfen“ im Vogtland an: Meiser-Azubis stehen bereit auf den Weihnachtsmärkten in Plauen und Oelsnitz

Mit Schwibbögen setzen sich die Meiser-Azubis für den guten Zweck ein. Das dritte Jahr in Folge sammeln sie Spenden. Ob die Einnahmen des vergangenen Jahres noch übertroffen werden können?

Für den guten Zweck: Auf den Weihnachtsmärkten in Plauen und Oelsnitz sammeln die Auszubildenden des Oelsnitzer Metallbauunternehmens Meiser erneut Spenden für die „Freie Presse"-Aktion „Leser helfen". Die sollen es Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, ermöglichen, ihr Leben zu erleichtern.