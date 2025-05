Skoda brennt in Plauener Wohngebiet aus

Die Berufsfeuerwehr wurde am frühen Samstagmorgen nach Chrieschwitz gerufen. Anwohner hatten den Brand bemerkt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Brand ist am Samstagmorgen in Plauen ein Auto zerstört worden. Wie die Leitstelle der Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wurde das Feuer gegen 4.45 Uhr an der Karl-Friedrich-Schinkel-Straße durch Anwohner bemerkt. Betroffen war ein Skoda Fabia, der auf einem Parkplatz im Neubaugebiet stand. Der Brand wurde durch die Plauener...