So endet der Musiksommer in Elsterberg: Freier Eintritt in Laurentiuskirche

Mit dem Ende der warmen Jahreszeit schließen auch die Konzerte des Musiksommers in Elsterberg ab. Das letzte Programm ist am Sonntag zu erleben.
„Von Barock bis Filmmusik“ – unter diesem Motto lädt der Musiksommer Elsterberg zu seinem diesjährigen Abschlusskonzert ein. Zu erleben ist ein abwechslungsreiches Programm mit Andreas Ebert an der Trompete und Ulrich Meyer an der Orgel.
