So fröhlich feiern die Kürbitzer ihren Dorfgeburtstag

Seit 800 Jahren gibt es den kleinen Ort im Vogtland, der heute zur Gemeinde Weischlitz gehört. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres war das ganze Dorf auf den Beinen.

Kürbitz hat sich herausgeputzt. Überall im Dorf flattern bunte Wimpel im Wind, drollige Gestalten sitzen am Wegesrand. Der Grund: Der kleine Ort wird 800 Jahre alt, gleich mehrere Monate soll das gefeiert werden. Den Auftakt gab‘s am vergangenen Wochenende mit einer Festveranstaltung am Freitag und einem bunten Markttreiben am Sonntag. In...