„So löchrig kann ein Gedächtnis doch gar nicht sein“: Was Akteure der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 in Plauen heute umtreibt

Plauen
Das neue Buch „Verzweiflung und Aufbruch“ will mehr sein als „ein zehnter Bericht über den 7. Oktober 1989 in Plauen“. Es vereint Erinnerungen von Menschen, die damals aktiv wurden, an ihr Leben in der DDR. Und räumt nebenbei mit ein paar Missverständnissen auf.
Dieser Ort ist gut gewählt: Im neuen Audimax der Dualen Hochschule auf dem Plauener Amtsberg ist kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit das neue Buch „Verzweiflung und Aufbruch - Erinnerungen an den Herbst ’89 in Plauen“ vorgestellt worden. Für Hausherr Lutz Neumann schließt sich an dem Tag ein Kreis: Am Vormittag hat der Professor 133...
