So macht der Winter Spaß: Vogtländer bauen sich ihre eigene Eisbahn

Plauen
Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen: In Syrau ist dank der eisigen Kälte jetzt beides möglich. Für die Eisfläche haben viele Menschen aus dem Ort mit angepackt.
Es gibt Gelegenheiten, da darf man nicht lange überlegen. Und so haben auch die Syrauer nicht lange gefackelt – sie haben nach der Kälte der vergangenen Tage ihre eigene Eisbahn eröffnet. Seit Montag dient die blitzblanke Eisfläche im Heidegarten nahe dem Höhlenpark als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.