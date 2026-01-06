MENÜ
Nicht nur die Syrauer Kinder freuen sich über die Eisfläche.
Nicht nur die Syrauer Kinder freuen sich über die Eisfläche. Bild: Simone Zeh
Arlett Schuster und Mario Branse gehören zu denen, die mit anpackten.
Arlett Schuster und Mario Branse gehören zu denen, die mit anpackten. Bild: Simone Zeh
In Syrau ist die Eisbahn jetzt ein beliebter Treffpunkt.
In Syrau ist die Eisbahn jetzt ein beliebter Treffpunkt. Bild: Simone Zeh
Plauen
So macht der Winter Spaß: Vogtländer bauen sich ihre eigene Eisbahn
Von Simone Zeh
Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen: In Syrau ist dank der eisigen Kälte jetzt beides möglich. Für die Eisfläche haben viele Menschen aus dem Ort mit angepackt.

Es gibt Gelegenheiten, da darf man nicht lange überlegen. Und so haben auch die Syrauer nicht lange gefackelt – sie haben nach der Kälte der vergangenen Tage ihre eigene Eisbahn eröffnet. Seit Montag dient die blitzblanke Eisfläche im Heidegarten nahe dem Höhlenpark als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.
