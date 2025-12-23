So rollt der öffentliche Nahverkehr in Plauen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Die Plauener Straßenbahn GmbH hat den Fahrplan für den Weihnachts- und Silvesterverkehr 2025/2026 festgezurrt. Was Fahrgäste beachten müssen.

Die Vorbereitungen aufs Weihnachtsfest laufen, auch für Silvester wird schon geplant. Viele Plauener fragen sich deshalb bereits, wie sie an diesen Tagen mit Straßenbahn und Stadtbussen ans Ziel kommen. Die Plauener Straßenbahn GmbH hat den Fahrplan für den Weihnachts- und Silvesterverkehr 2025/2026 festgezurrt.