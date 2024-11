So will das Rathaus für mehr Sicherheit auf dem Plauener Weihnachtsmarkt sorgen

Am Dienstag öffnet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlands. Nach dem jüngsten Ärger mit einer Jugendbande in der Innenstadt haben Stadt und Polizei einen Sicherheitsplan geschmiedet.

Die Besucher des Plauener Weihnachtsmarktes sollen sicher und unbeschwert durch die Budenreihen schlendern. Dieses Ziel hat die Stadt Plauen vor der Eröffnung des größten vogtländischen Weihnachtsmarktes am Dienstag ausgelobt. In den vergangenen Wochen hatte es in der Plauener Innenstadt wiederholt Ärger mit einer Jugendbande gegeben. Mehrere...