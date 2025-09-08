Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Soll die Plauener Rathaus-Polizei an den Postplatz ziehen? OB macht Kompromissvorschlag

Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Vermieter ist die Sparkasse.
Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Vermieter ist die Sparkasse. Bild: Ellen Liebner
Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Vermieter ist die Sparkasse.
Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Vermieter ist die Sparkasse. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Soll die Plauener Rathaus-Polizei an den Postplatz ziehen? OB macht Kompromissvorschlag
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Doch die Pläne sorgten zuletzt für Kritik. Gibt es doch noch eine Einigung?

In der Debatte um den von Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) geplanten Umzug der Plauener Rathaus-Polizei in Räume am Postplatz hat der Stadtchef jetzt einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Über diesen entscheidet am Dienstag der Stadtrat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:24 Uhr
2 min.
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhöht den Druck auf Katar. (Archivbild)
Nach dem offenbar fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Spitzen in Katar erhöht Netanjahu den Druck. Doha müsse sie ausweisen, andernfalls werde Israel wieder aktiv werden.
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
16:15 Uhr
4 min.
Entscheidung zu Polizeipräsenz am Plauener Postplatz gefallen: Warum OB und AfD sich angingen
Polizeieinsatz am Postplatz (im Mai 2025): Mit der Einrichtung eines Bürgerpostens im Landratsamtsgebäude will die Rathausspitze für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen.
Die Plauener Räte haben über die Einrichtung eines Polizeipostens am Postplatz entschieden. Die AfD wandte sich gegen die Pläne, dann kam es zum Wortgefecht zwischen Stadtoberhaupt und Fraktionsvize.
Swen Uhlig
06.08.2025
4 min.
Sicherheit am Plauener Postplatz: Steht die „Bürgerpunkt“-Idee des Oberbürgermeisters auf der Kippe?
Im Erdgeschoss des Plauener Landratsamtes soll der „Bürgerpunkt“ eingerichtet werden.
Eigentlich sollte der städtische Finanzausschuss in einer Sondersitzung den Abschluss eines Mietvertrages für geeignete Räume im Plauener Landratsamtes auf den Weg bringen. Doch es kam anders.
Bernd Jubelt
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel