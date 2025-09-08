Soll die Plauener Rathaus-Polizei an den Postplatz ziehen? OB macht Kompromissvorschlag

Plauen
Die Stadt Plauen will für die Rathaus-Polizei Räume im Erdgeschoss des Landratsamtes anmieten. Doch die Pläne sorgten zuletzt für Kritik. Gibt es doch noch eine Einigung?
In der Debatte um den von Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) geplanten Umzug der Plauener Rathaus-Polizei in Räume am Postplatz hat der Stadtchef jetzt einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Über diesen entscheidet am Dienstag der Stadtrat.
