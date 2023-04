Sommertheaterfestival und vieles mehr: Was im Plauener Komturhof dieses Jahr los ist

Auch wenn sich das Interesse der Vogtländer an kulturellen Veranstaltungen im vorigen Jahr im Nachgang der Coronapandemie zum Teil noch in Grenzen gehalten hat, so gab es doch Höhepunkte. "Das waren das Festkonzert von Justus Franz zum 900-jährigen Bestehen Plauens, das Gastspiel der Kottengrüner Trämpele und der Weihnachtsmarkt", zieht Ingo...