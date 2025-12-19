MENÜ
  • Sonderfahrt mit historischer Straßenbahn in Plauen: Auch der Weihnachtsmann ist dabei

Der geschmückte Gotha-Zug, Triebwagen 79 und Beiwagen 28, am Tunnel.
Der geschmückte Gotha-Zug, Triebwagen 79 und Beiwagen 28, am Tunnel. Bild: André Ludwig
Der geschmückte Gotha-Zug, Triebwagen 79 und Beiwagen 28, am Tunnel.
Der geschmückte Gotha-Zug, Triebwagen 79 und Beiwagen 28, am Tunnel. Bild: André Ludwig
Plauen
Sonderfahrt mit historischer Straßenbahn in Plauen: Auch der Weihnachtsmann ist dabei
Redakteur
Von Luisa Ederle
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Große und kleine Plauener dürfen sich freuen: Der Straßenbahnverein lädt zur Tour mit dem Weihnachtsmann. Und möchte auf ein Anliegen hinweisen.

Der Plauener Straßenbahnverein lädt am Sonntag, 21. Dezember, zu einer weihnachtlichen Sonderfahrt ein. Der Gotha-Zug startet um 13.25 Uhr am Tunnel und fährt nach Neundorf. Fahrkarten sind für 2,50 Euro im Zug erhältlich. Die Fahrt ist Teil des Programms zum verkaufsoffenen Sonntag.
