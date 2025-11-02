Spannung im Vogtland steigt: Wer bekommt diesmal den Preis für Zivilcourage?

Plauen
Am 8. November verleiht das vogtländische Demokratiebündnis zum dritten Mal die Auszeichnung an Bürger, die sich für Demokratie, Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt eingesetzt haben.
Sie sind besonders engagiert: Eine Hausgemeinschaft vom Plauener Wartburgplatz, Pfarrer Andreas Vödisch aus dem Plauener Stadtteil Haselbrunn und die Leiterin der Kindertagesstätte Pusteblume, Elke Posner, haben in den vergangenen Jahren den bisher zweimal verliehenen Preis für Zivilcourage erhalten. Nur steht die dritte Preisverleihung an....
