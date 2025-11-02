Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Spannung im Vogtland steigt: Wer bekommt diesmal den Preis für Zivilcourage?

Ulrike Liebscher bereitet mit dem Demokratiebündnis die Verleihung des Zivilcourage-Preises vor.
Ulrike Liebscher bereitet mit dem Demokratiebündnis die Verleihung des Zivilcourage-Preises vor. Bild: Ellen Liebner
Ulrike Liebscher bereitet mit dem Demokratiebündnis die Verleihung des Zivilcourage-Preises vor.
Ulrike Liebscher bereitet mit dem Demokratiebündnis die Verleihung des Zivilcourage-Preises vor. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Spannung im Vogtland steigt: Wer bekommt diesmal den Preis für Zivilcourage?
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 8. November verleiht das vogtländische Demokratiebündnis zum dritten Mal die Auszeichnung an Bürger, die sich für Demokratie, Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt eingesetzt haben.

Sie sind besonders engagiert: Eine Hausgemeinschaft vom Plauener Wartburgplatz, Pfarrer Andreas Vödisch aus dem Plauener Stadtteil Haselbrunn und die Leiterin der Kindertagesstätte Pusteblume, Elke Posner, haben in den vergangenen Jahren den bisher zweimal verliehenen Preis für Zivilcourage erhalten. Nur steht die dritte Preisverleihung an....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
Wendedenkmal in Plauen - der heimliche Star in einer besonderen Schau
Das Wendedenkmal im Herzen Plauens, wie Lisa Schoefer es sieht.
Eine neue Ausstellung im Plauener Rathaus-Foyer öffnet am 7. Oktober und widmet sich verschiedenen Orten der Demokratie - weltweit. Gemalt hat diese eine Berliner Künstlerin.
Sabine Schott
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
14.09.2025
3 min.
Im Vogtland geehrt: e.o.plauen-Förderpreisträgerin aus Münster bewegt mit ihrer Dankesrede
OB Steffen Zenner überreicht den Preis mit Detlef Narloch (rechts) an Michèle Fischels.
Michèle Fischels, Illustratorin aus Nordrhein-Westfalen, hat am Samstagabend in der Galerie des Plauener Malzhauses den e.o.plauen-Förderpreis erhalten. Zugleich startete eine Ausstellung mit Arbeiten der Preisträgerin.
Peter Albrecht
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel