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Das Theater Plauen-Zwickau zeigt derzeit den Klassiker „Der kleine Wassermann“.
Das Theater Plauen-Zwickau zeigt derzeit den Klassiker „Der kleine Wassermann“. Foto: André Leischner
Das Theater Plauen-Zwickau zeigt derzeit den Klassiker „Der kleine Wassermann“.
Das Theater Plauen-Zwickau zeigt derzeit den Klassiker „Der kleine Wassermann“. Foto: André Leischner
Plauen
Spaß trifft Umweltschutz: Theater Plauen-Zwickau inszeniert Kinderbuch-Klassiker
Redakteur
Von Sabine Schott
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Beim Stück „Der kleine Wassermann“, das jetzt für Besucher ab vier Jahren in Plauen Premiere feierte, kommt eine besondere Maschine zum Einsatz. Sie liefert ungewöhnliche Ton-Effekte.

Singende Fische, tanzende Nixen und listige Seeungeheuer - all dies ist Vorschulkindern und Grundschülern dank eines beinahe inflationären Trickfilmangebotes nicht fremd. Dass die schuppigen Lebewesen in fantasievollen Kostümen aber leibhaftig vor ihnen stehen, erlebten die meisten Premierenzuschauer jetzt erstmals. Als das Stück „Der kleine...
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