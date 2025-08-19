Spatenstich für neue Sporthalle an der Plauener Kemmlerschule

Nach mehrmonatigen Vorbereitungsarbeiten kann es jetzt mit dem Bau der Einfeldhalle losgehen.

Der Bau der neuen und modernen Sporthalle an der Kemmler-Oberschule in Plauen geht in die heiße Phase. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am Mittwochmittag hierfür der erste Spatenstich vollzogen. Neben Schulleiter Andreas Seidel werden auch Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU), Bürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) sowie...