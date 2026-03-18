Spatenstich für neuen Radweg in Plauen

Plauen
Zwischen Jößnitz und Reißig sollen Radfahrer künftig sicherer unterwegs sein. Am Mittwoch wurde der Baustart vollzogen.
An der Reußenländer Straße wurde am Mittwoch der Spatenstich für den neuen Radweg zwischen Jößnitz und Reißig vollzogen. „Die Strecke ist Teil der Radroute 3 und bildet die Fortsetzung des Radwegs Jößnitz-Steinsdorf“, erläuterte Baubürgermeisterin Kerstin Wolf. Bei einer Umfrage 2019 unter Fußgängern und Radfahrern war die Strecke...
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