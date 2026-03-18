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Spatenstich für den neuen Radweg.
Spatenstich für den neuen Radweg. Foto: Ellen Liebner
Entlang der Reußenländer Straße, wo bislang Wald war, verläuft der Radweg künftig.
Entlang der Reußenländer Straße, wo bislang Wald war, verläuft der Radweg künftig. Foto: Ellen Liebner
Spatenstich für den neuen Radweg.
Spatenstich für den neuen Radweg. Foto: Ellen Liebner
Entlang der Reußenländer Straße, wo bislang Wald war, verläuft der Radweg künftig.
Entlang der Reußenländer Straße, wo bislang Wald war, verläuft der Radweg künftig. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Spatenstich für neuen Radweg in Plauen
Von Ellen Liebner
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Zwischen Jößnitz und Reißig sollen Radfahrer künftig sicherer unterwegs sein. Am Mittwoch wurde der Baustart vollzogen.

An der Reußenländer Straße wurde am Mittwoch der Spatenstich für den neuen Radweg zwischen Jößnitz und Reißig vollzogen. „Die Strecke ist Teil der Radroute 3 und bildet die Fortsetzung des Radwegs Jößnitz-Steinsdorf“, erläuterte Baubürgermeisterin Kerstin Wolf. Bei einer Umfrage 2019 unter Fußgängern und Radfahrern war die Strecke...
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