SPD-Landtagsabgeordnete Pfeil kritisiert Aussagen zu Gewalt gegen Frauen im Plauener Stadtrat

Plauen
Nach den Aussagen von Bürgermeister Tobias Kämpf meldet sich nun auch die Landtagsabgeordnete Juliane Pfeil zu Wort. Sie warnt vor pauschalen Schuldzuweisungen – und verweist auf ein Kernproblem.
Nach umstrittenen Äußerungen des Plauener Sozialbürgermeisters Tobias Kämpf (CDU) zu Gewalt gegen Frauen meldet sich jetzt die Plauener SPD-Landtagsabgeordnete Juliane Pfeil zu Wort. „Wer über Gewalt an Frauen spricht, trägt Verantwortung – für Ton, Fakten und Wirkung“, erklärte sie.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.