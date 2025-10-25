Special Olympics 2028: Vogtland will Gastgeber des nationalen Wettbewerbs werden

Plauen
Der Vogtlandkreis bewirbt sich als Gastgeber der Special Olympics 2028. Trotz knapper Kassen stimmte der Kreistag für die Winterspiele mit 3000 Teilnehmenden.
Eiskunst, Langlauf und Ski Alpin sollen Besucher ins Vogtland locken. 2028 möchte der Landkreis Sportler mit Beeinträchtigung in die Region einladen. Die sogenannten Special Olympics Nationale Winterspiele sollen hier stattfinden. Dafür reichte die CDU-Fraktion mit Unterstützung von Landrat Thomas Henning (CDU) einen Antrag zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.