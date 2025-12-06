Special Olympics kommen doch nicht ins Vogtland: Das ist der Grund

Im letzten Monat gab der Vogtland-Kreistag eine Interessensbekundung für eine Bewerbung um die Special Olympics für Sportler mit Beeinträchtigung ab. Warum daraus nun nichts wird.

Die Special Olympics sollten ein Fest für Sportler und Sportlerinnen mit Beeinträchtigung im Jahr 2028 im Vogtland sein. Im Oktober gab der Kreistag eine Interessensbekundung für die Ausrichtung der Spiele ab. In ihrer Dezember-Sitzung am Donnerstag stimmten die Abgeordneten gegen die Bewerbung.