Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Maskottchen der Special Olympics wird 2028 nicht im Vogtland zu sehen sein.
Das Maskottchen der Special Olympics wird 2028 nicht im Vogtland zu sehen sein. Bild: IMAGO/Christian Heilwagen
Das Maskottchen der Special Olympics wird 2028 nicht im Vogtland zu sehen sein.
Das Maskottchen der Special Olympics wird 2028 nicht im Vogtland zu sehen sein. Bild: IMAGO/Christian Heilwagen
Plauen
Special Olympics kommen doch nicht ins Vogtland: Das ist der Grund
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im letzten Monat gab der Vogtland-Kreistag eine Interessensbekundung für eine Bewerbung um die Special Olympics für Sportler mit Beeinträchtigung ab. Warum daraus nun nichts wird.

Die Special Olympics sollten ein Fest für Sportler und Sportlerinnen mit Beeinträchtigung im Jahr 2028 im Vogtland sein. Im Oktober gab der Kreistag eine Interessensbekundung für die Ausrichtung der Spiele ab. In ihrer Dezember-Sitzung am Donnerstag stimmten die Abgeordneten gegen die Bewerbung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
4 min.
Special Olympics 2028: Vogtland will Gastgeber des nationalen Wettbewerbs werden
Ein Bild von den letzten Special Olympics 2024 in Thüringen am Oberhofer Rennsteighaus.
Der Vogtlandkreis bewirbt sich als Gastgeber der Special Olympics 2028. Trotz knapper Kassen stimmte der Kreistag für die Winterspiele mit 3000 Teilnehmenden.
Jonas Patzwaldt
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
17:00 Uhr
1 min.
Nach Rätsel um Transporter an Plauener B 92: Wo ist er hin?
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92.
Ein verlassener Transporter sorgte für Aufsehen an der vogtländischen Bundesstraße. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel