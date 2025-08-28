Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spezialbekleidungshersteller zieht nach Plauen und präsentiert Neuheit

Näherin Katrin Polzin fertigt bei Uvex im Gewerbegebiet Neuensalz den Prototypen eines Overalls für die Industrie. Das Unternehmen hat sein Entwicklungszentrum von Ellefeld nach Neuensalz verlagert.
Näherin Katrin Polzin fertigt bei Uvex im Gewerbegebiet Neuensalz den Prototypen eines Overalls für die Industrie. Das Unternehmen hat sein Entwicklungszentrum von Ellefeld nach Neuensalz verlagert.
Näherin Katrin Polzin fertigt bei Uvex im Gewerbegebiet Neuensalz den Prototypen eines Overalls für die Industrie. Das Unternehmen hat sein Entwicklungszentrum von Ellefeld nach Neuensalz verlagert.
Näherin Katrin Polzin fertigt bei Uvex im Gewerbegebiet Neuensalz den Prototypen eines Overalls für die Industrie. Das Unternehmen hat sein Entwicklungszentrum von Ellefeld nach Neuensalz verlagert. Bild: Ellen Liebner
Spezialbekleidungshersteller zieht nach Plauen und präsentiert Neuheit
Von Swen Uhlig
Nach fast drei Jahrzehnten in Ellefeld verlegt Uvex seinen Standort ins Gewerbegebiet vor die Tore Plauens und zeigt eine Neuentwicklung: ein spezieller Anzug für Höhenretter - erfunden im Vogtland.

Die Kombination aus Kapuzenjacke, Hose und Innenjacke wirkt fast wie eine Montur für Extrembergsteiger. Die Kleidungsstücke bestehen aus widerstandsfähigem Material, sind in grellem Rot-Gelb gehalten und weisen große, abnehmbare Taschen an ungewöhnlichen Stellen auf – zum Beispiel am Oberarm und an den Knien.
