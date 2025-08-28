Spezialbekleidungshersteller zieht nach Plauen und präsentiert Neuheit

Plauen
Nach fast drei Jahrzehnten in Ellefeld verlegt Uvex seinen Standort ins Gewerbegebiet vor die Tore Plauens und zeigt eine Neuentwicklung: ein spezieller Anzug für Höhenretter - erfunden im Vogtland.
Die Kombination aus Kapuzenjacke, Hose und Innenjacke wirkt fast wie eine Montur für Extrembergsteiger. Die Kleidungsstücke bestehen aus widerstandsfähigem Material, sind in grellem Rot-Gelb gehalten und weisen große, abnehmbare Taschen an ungewöhnlichen Stellen auf – zum Beispiel am Oberarm und an den Knien.
