Spitzenfest-Auftakt in Plauen: Zebra-Burger, Spanferkelbraten und Matschen am Strand

Drei Tage Stadtparty in Plauen stehen an, am Freitag ging es los. Die „Freie Presse“ hat sich umgeschaut: Was gibt es zu futtern? Wo gibt es Cocktails? Und was kostet der ganze Spaß?

Das Spitzenfest erlebt an diesem Wochenende seine 64. Auflage. Drei Tage lang locken Live-Musik, Tanz-Shows und Sportevents in die Innenstadt. Auch hungrig und durstig soll niemand bleiben: Kulinarisch geht es zwischen Theaterplatz und Altmarkt traditionell und deftig zu sowie regional und exotisch.