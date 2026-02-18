MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sportforum Vogtland noch immer ohne Betreiber: Zweifel im Plauener Stadtrat wachsen

Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt.
Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt. Bild: Ellen Liebner
Für den Schul- und Vereinssport kann das neue Sportforum Vogtland bereits seit einiger Zeit genutzt werden. Größere Sportwettkämpfe lassen aber auf sich warten.
Für den Schul- und Vereinssport kann das neue Sportforum Vogtland bereits seit einiger Zeit genutzt werden. Größere Sportwettkämpfe lassen aber auf sich warten. Bild: Ellen Liebner
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner gibt sich optimistisch: Er will im ersten Quartal die europaweite Ausschreibung der Gesamtbetreibung erfolgreich zu Ende bringen.
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner gibt sich optimistisch: Er will im ersten Quartal die europaweite Ausschreibung der Gesamtbetreibung erfolgreich zu Ende bringen. Bild: Ellen Liebner
Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt.
Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt. Bild: Ellen Liebner
Für den Schul- und Vereinssport kann das neue Sportforum Vogtland bereits seit einiger Zeit genutzt werden. Größere Sportwettkämpfe lassen aber auf sich warten.
Für den Schul- und Vereinssport kann das neue Sportforum Vogtland bereits seit einiger Zeit genutzt werden. Größere Sportwettkämpfe lassen aber auf sich warten. Bild: Ellen Liebner
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner gibt sich optimistisch: Er will im ersten Quartal die europaweite Ausschreibung der Gesamtbetreibung erfolgreich zu Ende bringen.
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner gibt sich optimistisch: Er will im ersten Quartal die europaweite Ausschreibung der Gesamtbetreibung erfolgreich zu Ende bringen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sportforum Vogtland noch immer ohne Betreiber: Zweifel im Plauener Stadtrat wachsen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die nach wie vor offene Betreiberfrage in Plauens neuer Supersporthalle wird zunehmend zum Ärgernis. Auch im Stadtrat wächst die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation.

Hat der Plauener Stadtrat im vergangenen März die richtige Entscheidung getroffen, als die Stadtverwaltung mit großer Mehrheit beauftragt wurde, per europaweiter Ausschreibung die Gesamtbetreibung der neuen Dreifeldturnhalle zu organisieren? Fast ein Jahr ist seit dem Stadtratsbeschluss vom 18. März 2025 vergangen und noch immer hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Heidenheim-Boss mit klarem Bekenntnis auch bei Abstieg
Der 1. FC Heidenheim und sein Vereinschef Holger Sanwald erleben eine sportlich schwere Zeit.
Die Lage des 1. FC Heidenheim im Bundesliga-Keller ist prekär. Doch auch bei einem Abstieg würde Clubchef Sanwald nicht das machen, was sonst woanders in solchen Fällen oft passiert.
08.01.2026
3 min.
Sporthallen-Zoff in Plauen geht in eine neue Runde
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten.
Zu Jahresbeginn wollte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner die Betreiberfrage für das Sportforum Vogtland eigentlich gelöst haben. Doch es klemmt noch immer.
Bernd Jubelt
02.02.2026
4 min.
Betreiberfrage wird zur Hängepartie: Muss Plauen beim Sportforum jetzt zum Plan B greifen?
Für den Schul- und Vereinssport wird das neue Sportforum seit einigen Monaten genutzt. Für größere Wettkämpfe und Veranstaltungen sieht die Stadt bislang keine Möglichkeiten.
Weitere Wochen sind vergangen, ohne dass es bei den Verhandlungen mit einem möglichen externen Gesamtbetreiber der neuen Plauener XXL-Sportstätte einen Durchbruch gab. Was sagt der OB?
Bernd Jubelt
08:00 Uhr
2 min.
Sie wandern wieder: Auf den Straßen auf Kröten achten
Gefährliche Reise: Jedes Jahr sterben Tausende Amphibien auf Straßen während ihrer Wanderung zu den Laichgewässern.
Steigen nach dem Winter die Temperaturen, machen sich in feuchten Nächten Kröten, Frösche und Molche auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Autofahrer sollten auch im eigenen Interesse vorsichtig sein.
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
Mehr Artikel