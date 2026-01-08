MENÜ
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten.
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten. Bild: Ellen Liebner
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten.
Im Sportforum läuft Schul- und Vereinssport. Wettkämpfe und Veranstaltungen lassen auf sich warten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sporthallen-Zoff in Plauen geht in eine neue Runde
Redakteur
Von Bernd Jubelt
0:00 Anhören

Zu Jahresbeginn wollte Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner die Betreiberfrage für das Sportforum Vogtland eigentlich gelöst haben. Doch es klemmt noch immer.

Plauens neue Supersporthalle ist auch zu Jahresbeginn noch nicht in den Vollbetrieb gegangen. Nach wie vor klemmt es beim neuen Sportforum Vogtland in der Betreiberfrage. Dabei hatte sich Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) zuletzt im Herbst mehrmals optimistisch gezeigt, in diesem Punkt mit dem Jahreswechsel einen Haken setzen zu...
