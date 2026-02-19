MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sportverrückte Biathlon-Fans aus Plauen reisen mit dem Wohnmobil nach Italien: „Olympia ist nur einmal so nah“

Sportverrückte „Pinguine“ vor Alpenpanorama (von links): Tino Mäding, Jana Colditz-Mäding, Kerstin und Falk Karch sowie ZDF-Reporter Alexander Ruda.
Sportverrückte „Pinguine“ vor Alpenpanorama (von links): Tino Mäding, Jana Colditz-Mäding, Kerstin und Falk Karch sowie ZDF-Reporter Alexander Ruda. Bild: Alexander Ruda
Für die Biathlon-Wettkämpfe waren die Vogtländer mit einer originellen Fahne vorbereitet – hier in der Sportarena.
Für die Biathlon-Wettkämpfe waren die Vogtländer mit einer originellen Fahne vorbereitet – hier in der Sportarena. Bild: Alexander Ruda
Silke und Jörg Scherf vor der Olympia-Kulisse.
Silke und Jörg Scherf vor der Olympia-Kulisse. Bild: Archiv Familie Scherf
Silke Scherf stand schon mit drei Jahren auf Langlaufbrettern. Jörg Scherf war früher Skispringer.
Silke Scherf stand schon mit drei Jahren auf Langlaufbrettern. Jörg Scherf war früher Skispringer. Bild: Archiv Familie Scherf
Sportverrückte „Pinguine“ vor Alpenpanorama (von links): Tino Mäding, Jana Colditz-Mäding, Kerstin und Falk Karch sowie ZDF-Reporter Alexander Ruda.
Sportverrückte „Pinguine“ vor Alpenpanorama (von links): Tino Mäding, Jana Colditz-Mäding, Kerstin und Falk Karch sowie ZDF-Reporter Alexander Ruda. Bild: Alexander Ruda
Für die Biathlon-Wettkämpfe waren die Vogtländer mit einer originellen Fahne vorbereitet – hier in der Sportarena.
Für die Biathlon-Wettkämpfe waren die Vogtländer mit einer originellen Fahne vorbereitet – hier in der Sportarena. Bild: Alexander Ruda
Silke und Jörg Scherf vor der Olympia-Kulisse.
Silke und Jörg Scherf vor der Olympia-Kulisse. Bild: Archiv Familie Scherf
Silke Scherf stand schon mit drei Jahren auf Langlaufbrettern. Jörg Scherf war früher Skispringer.
Silke Scherf stand schon mit drei Jahren auf Langlaufbrettern. Jörg Scherf war früher Skispringer. Bild: Archiv Familie Scherf
Plauen
Sportverrückte Biathlon-Fans aus Plauen reisen mit dem Wohnmobil nach Italien: „Olympia ist nur einmal so nah“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im richtigen Leben ist Kerstin Karch Kulturbetriebschefin in Plauen. In ihrer Freizeit verfolgt sie Biathlon-Rennen – so auch jetzt in Antholz. Über ihre große Leidenschaft berichtete sogar das ZDF.

Wer sich in diesen Tagen in der ZDF-Mediathek auf den neuesten Olympia-Stand bringen möchte, könnte dort über einen besonderen Beitrag stolpern. In den Hauptrollen: Reporter Alexander Ruda sowie Plauens Kulturbetriebschefin Kerstin Karch und ihr Mann Falk. Der Drehort: ein Campingplatz in Südtirol. Wie es dazu kam, dass der Biathlon-Moderator...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
18.02.2026
4 min.
Goldmedaillen-Gewinnerin bei Olympia: Warum Rennrodlerin Julia Taubitz ausgerechnet auf dem Stuhl einer Plauener Zahnärztin saß
Julia Taubitz (rechts) und die Plauener Zahnärztin Kristin Fleischer-Kühn mit Ehemann und Praxismanager Philipp Fleischer. Das Bild entstand 2024.
Die Plauener Zahnmedizinerin Kristin Fleischer-Kühn freut sich in diesen Tagen ganz besonders über den Erfolg der Rennrodlerin aus dem Erzgebirge. Was die Ärztin mit der Spitzensportlerin verbindet.
Sabine Schott
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
17:30 Uhr
4 min.
Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.
Ronny Hager
15.09.2025
1 min.
Plauener Kulturbetrieb: Direktorin Kerstin Karch erhält Stellvertretung
Kerstin Karch, Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Plauen.
Noch ist nicht klar, wer den Job künftig machen soll. Außerdem muss der Stadtrat darüber entscheiden.
Sabine Schott
17:30 Uhr
3 min.
Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel