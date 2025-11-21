Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stadt Plauen erhöht Terrorschutz auf dem Weihnachtsmarkt: Mobile Durchfahrtssperren blockieren jetzt die Zufahrten

Bauhofmitarbeiter haben am Donnerstag die Durchfahrtssperren montiert. Das orangefarbene Sperrelement ist während der Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes ausgefahren und blockiert die Zufahrt zum Festgelände.
Bauhofmitarbeiter haben am Donnerstag die Durchfahrtssperren montiert. Das orangefarbene Sperrelement ist während der Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes ausgefahren und blockiert die Zufahrt zum Festgelände. Bild: Ellen Liebner
Zusätzlich wurden an der Marktstraße so genannte „Lego-Steine“ platziert.
Zusätzlich wurden an der Marktstraße so genannte „Lego-Steine“ platziert. Bild: Ellen Liebner
Die mobilen Sperren können von den Bauhof-Mitarbeitern ohne großes Spezialwissen montiert werden.
Die mobilen Sperren können von den Bauhof-Mitarbeitern ohne großes Spezialwissen montiert werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Stadt Plauen erhöht Terrorschutz auf dem Weihnachtsmarkt: Mobile Durchfahrtssperren blockieren jetzt die Zufahrten
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 80.000 Euro steckt das Rathaus in neue Barrieren. Wenn am Dienstag der Weihnachtsmarkt eröffnet ist, sollten Autofahrer das Durchfahrtsverbot rund um den Altmarkt unbedingt beachten – sonst ist ihr Auto Schrott.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im vergangenen Jahr hat die Stadt Plauen die Sicherheitsvorkehrungen für ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt noch einmal erhöht. Zum Einsatz kommen erstmals mobile Durchfahrtssperren. Insgesamt sechs Stück hat die Stadt für diesen Zweck gekauft.
