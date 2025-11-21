Stadt Plauen erhöht Terrorschutz auf dem Weihnachtsmarkt: Mobile Durchfahrtssperren blockieren jetzt die Zufahrten

Mehr als 80.000 Euro steckt das Rathaus in neue Barrieren. Wenn am Dienstag der Weihnachtsmarkt eröffnet ist, sollten Autofahrer das Durchfahrtsverbot rund um den Altmarkt unbedingt beachten – sonst ist ihr Auto Schrott.

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im vergangenen Jahr hat die Stadt Plauen die Sicherheitsvorkehrungen für ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt noch einmal erhöht. Zum Einsatz kommen erstmals mobile Durchfahrtssperren. Insgesamt sechs Stück hat die Stadt für diesen Zweck gekauft.