Stadt Plauen plant in der Vorweihnachtszeit zwei verkaufsoffene Sonntage

Wer auf den letzten Drücker auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, soll in Plauen an zwei Adventssonntagen einkaufen können. Details wurden jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss besprochen.

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit soll es in der Stadt Plauen wieder zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Der städtische Wirtschaftsförderungsausschuss hat sich jetzt mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Plauener Händler in zwei Bereichen der Stadt am zweiten (7. Dezember) und vierten (21. Dezember) Advent ihre Geschäfte... In der diesjährigen Vorweihnachtszeit soll es in der Stadt Plauen wieder zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Der städtische Wirtschaftsförderungsausschuss hat sich jetzt mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Plauener Händler in zwei Bereichen der Stadt am zweiten (7. Dezember) und vierten (21. Dezember) Advent ihre Geschäfte...