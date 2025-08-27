Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Stadt Plauen plant in der Vorweihnachtszeit zwei verkaufsoffene Sonntage

In der Adventszeit soll es in Plauen zwei verkaufsoffene Sonntage geben.
In der Adventszeit soll es in Plauen zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Bild: Symbolfoto: Markus Scholz/dpa
In der Adventszeit soll es in Plauen zwei verkaufsoffene Sonntage geben.
In der Adventszeit soll es in Plauen zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Bild: Symbolfoto: Markus Scholz/dpa
Plauen
Stadt Plauen plant in der Vorweihnachtszeit zwei verkaufsoffene Sonntage
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer auf den letzten Drücker auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, soll in Plauen an zwei Adventssonntagen einkaufen können. Details wurden jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss besprochen.

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit soll es in der Stadt Plauen wieder zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Der städtische Wirtschaftsförderungsausschuss hat sich jetzt mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Plauener Händler in zwei Bereichen der Stadt am zweiten (7. Dezember) und vierten (21. Dezember) Advent ihre Geschäfte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
24.07.2025
2 min.
Plauener Stadtverwaltung bereitet Ortsbegehung im Westend und in der Siedlung Neundorf vor - Jetzt sind die Bewohner gefragt
Bei Möbel Biller am Rosa-Luxemburg-Platz startet die Ortsbegehung am 8. September.
Am 8. September, einem Montag, wird es nach sechs Jahren erstmals wieder eine Ortsbegehung im genannten Bereich geben. Schon jetzt werden Anregungen und Hinweise gesammelt.
Bernd Jubelt
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
20.08.2025
4 min.
Erfolgreiche Familiengeschichte: Bei Möbel Biller in Plauen steht die nächste Generation in den Startlöchern
Die Billers vereint: Kirsten Biller, Sohn Michael Biller, Sohn Maximilian Biller und Firmengründer Rainer Biller (von links). Alle vier tragen im Unternehmen Verantwortung.
Vor 35 Jahren hatte Firmengründer Rainer Biller in Plauen seinen Möbelverkauf gestartet. „Es war ein Abenteuer“, sagt er rückblickend. Spannend ist es all die Jahrzehnte geblieben. Denn das Unternehmen musste manche Branchenkrise meistern.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel