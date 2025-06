Stadt Plauen will Filetstück in der Elsteraue verkaufen

Fast jedes Kind kennt das orangefarbene Haus in der Walkgasse 2. Es befindet sich neben dem Textilmuseum, der Fabrik der Fäden, direkt am Mühlgraben. Was soll sich dort jetzt tun? Es gibt viele Ideen.

Drei Jahre, nachdem die Stadt das markante gelb-orangefarbene Gebäude an der Ecke Mühlberg/Böhlerstraße von einer privaten Eigentümerin erworben hat, will sie es samt Grundstück nun wieder verkaufen - für rund 174.000 Euro an eine ihrer Tochtergesellschaften, die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Warum?