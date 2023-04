Stadtarchiv verlängert Plauen-Ausstellung

Plauen.

Die Jahresausstellung "Plauen 900 - Erinnerungen einer Stadt" im Stadtarchiv wird aufgrund des anhaltenden Interesses um zwei Wochen verlängert. Noch bis zum 13. Mai kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Stadtarchives besucht werden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Am letzten Ausstellungstag ist im Rahmen einer Sonderöffnungszeit zum Plauener Frühling in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist eine bilderreiche Rückschau auf die wechselvolle Plauener Historie. Für Kinder gibt es ein Quiz und eine Mal-Ecke. Die aktuelle Ausstellung zählt mit bereits mehr als 2650 Besucherinnen und Besuchern zu den beliebtesten Jahresausstellungen im Archiv der zurückliegenden Jahre. (bju)