Städtelauf Plauen-Hof geht in eine neue Runde

Wer sich zum Frühbucherpreis einen Startplatz sichern will, muss jetzt aktiv werden.

Auch in diesem Jahr veranstalten die Partnerstädte Plauen und Hof gemeinsam den mittlerweile 34. Städtelauf, bei dem in verschiedenen Tempogruppen und auf unterschiedlichen Strecken am Samstag, 16. August, durch zwei Bundesländer gelaufen wird. Noch bis zum 30. Juni können sich Laufbegeisterte zum Frühbucherpreis für die Veranstaltung...