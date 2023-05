Start für Elsterberger Musiksommer

Elsterberg.

Die langjährige Tradition der Orgelkonzerte in Elsterberg wird in diesem Jahr fortgesetzt. Der Elsterberger Musiksommer 2023 startet am Sonntag in der Laurentiuskirche ab 17 Uhr mit dem Organisten Thorsten Andreas Pech aus Wuppertal. Er spielt ein außergewöhnliches Programm, welches aus den Werken der Komponisten besteht, die 2023 ein Jubiläum haben. Deswegen heißt sein Programm "Jubilare des Jahres 2023". Es erklingen Werke unter anderem von Johannes Brams, Theophil Forchhammer, Theodor Kirchner und Johann Reger. (sim)