Statt Einsamkeit: Viel Interesse an Generationen-Wohnprojekt des Montessori-Vereins in Plauen oder dem Umland

In wesentlichen Punkten sind sich die künftigen WG-Bewohner einig. Sie wollen Rückzugsorte sowie Platz für Gemeinsamkeit haben. Auch die Verkehrsanbindung soll stimmen. Aber eine Sache fehlt noch.

Wie kann man im Alter glücklich und aktiv sein? Wie und mit wem kann man wohnen, wenn man nicht auf Dauer allein leben möchte? Darüber machen sich seit einiger Zeit Mitglieder des Evangelischen Montessori-Vereins Gedanken. Sie bereiten das Mehrgenerationen-Wohnprojekt „Gemeinsam statt einsam" vor und kommen gut voran.