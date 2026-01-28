MENÜ
  • Steigende Kosten in Plauen: Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Liegenschaften teurer als geplant

Die laufende Bewirtschaftung städtischer Gebäude kostet mehr Geld als geplant.
Plauen
Steigende Kosten in Plauen: Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Liegenschaften teurer als geplant
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zusätzlich 725.000 Euro musste der Finanzausschuss jetzt bewilligen, um offene Rechnungen begleichen zu können. Dabei sollte eigentlich eine Million Euro gespart werden.

Wie viel Geld lässt sich mit der Wiedereingliederung der Gebäude- und Anlagenverwaltung in die Plauener Stadtverwaltung sparen? Gut ein Jahr nach Auflösung des Eigenbetriebes zeichnet sich ab, dass die Einsparpotenziale Grenzen haben. So musste der städtische Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung zusätzlich 725.000 Euro locker machen,...
