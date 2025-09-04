Sternquell Wiesn 2025 mit Fassanstich eröffnet: Zieht der zusätzliche Festtag die Plauener Firmen an?

Plauen
Die diesjährige Plauener Wiesn ist eröffnet. In diesem Jahr schon am Donnerstag. Ist das Stadl dennoch voll und wie viele Schläge hat OB Zenner benötigt?
Es ist angezapft. Mit zwei Schlägen hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) die Plauener Sternquell Wiesn 2025 eröffnet. Er und Geschäftsführer Jan Gerbeth bedankten sich bei ihrer Rede bei allen Helfern, Angestellten und Gästen. Das Stadl an der Plauener Festhalle ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. In diesem Jahr öffnet das...
