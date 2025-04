Stillgelegtes Auto in Flammen auf Plauener Autohausgelände – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Einsatzkräfte brachten den Fahrzeugbrand in Plauen am frühen Samstagmorgen schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist indes noch unklar.

Am frühen Samstagmorgen hat ein Fahrzeugbrand in der Plauener Hammervorstadt Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, war auf dem Gelände eines Autohauses an der Auenstraße gegen 4.35 Uhr ein stillgelegtes Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Drei...