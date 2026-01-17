Straßberg startet in die fünfte Jahreszeit: Das Prinzenpaar Gruber lädt zur Safari ein

Die Straßberger starten den Kartenvorverkauf für ihre begehrten Abendveranstaltungen. Was in diesem Jahr neu ist, wie sich das Prinzenpaar kennenlernte und welches Versprechen erst nach der Hochzeit eingelöst wurde.

Die närrische Faschingsabteilung der Straßberger Weiß-Blauen sitzt in den Startblöcken: Ab diesem Wochenende wird die Turnhalle der Plauener Ortschaft für die feuchtfröhlichen Partys der fünften Jahreszeit aufwendig umgestaltet. Nach dem Karibik-Traum im Vorjahr sind die Straßberger in dieser Session auf wilder Safari unterwegs. Die närrische Faschingsabteilung der Straßberger Weiß-Blauen sitzt in den Startblöcken: Ab diesem Wochenende wird die Turnhalle der Plauener Ortschaft für die feuchtfröhlichen Partys der fünften Jahreszeit aufwendig umgestaltet. Nach dem Karibik-Traum im Vorjahr sind die Straßberger in dieser Session auf wilder Safari unterwegs.