  • Straßberg startet in die fünfte Jahreszeit: Das Prinzenpaar Gruber lädt zur Safari ein

Tina und Marek Gruber gehen gemeinsam auf eine wilde weiß-blaue Faschings-Safari.
Tina und Marek Gruber gehen gemeinsam auf eine wilde weiß-blaue Faschings-Safari. Bild: Thomas Voigt
Tina und Marek Gruber gehen gemeinsam auf eine wilde weiß-blaue Faschings-Safari.
Tina und Marek Gruber gehen gemeinsam auf eine wilde weiß-blaue Faschings-Safari. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Straßberg startet in die fünfte Jahreszeit: Das Prinzenpaar Gruber lädt zur Safari ein
Von Thomas Voigt
Die Straßberger starten den Kartenvorverkauf für ihre begehrten Abendveranstaltungen. Was in diesem Jahr neu ist, wie sich das Prinzenpaar kennenlernte und welches Versprechen erst nach der Hochzeit eingelöst wurde.

Die närrische Faschingsabteilung der Straßberger Weiß-Blauen sitzt in den Startblöcken: Ab diesem Wochenende wird die Turnhalle der Plauener Ortschaft für die feuchtfröhlichen Partys der fünften Jahreszeit aufwendig umgestaltet. Nach dem Karibik-Traum im Vorjahr sind die Straßberger in dieser Session auf wilder Safari unterwegs.
Mehr Artikel